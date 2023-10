Italijanski most v Žerjavu postavljen, prevozen še ni

Črna na Koroškem/Slovenj Gradec, 30. oktobra - V minulih treh dneh so most, ki ga je v ujmi prizadeti občini Črna na Koroškem donirala Italija, v Žerjavu že postavili, prevozen pa bo po zaključku še ostalih potrebnih del, je za STA povedala črnjanska županja Romana Lesjak. V občini po petkovem deževju čistijo nanose in odpravljajo druge posledice deževja ter upajo na mirne praznike.