Začenja se liga Mevza, a brez branilca naslova ACH Volleyja

Maribor/Kamnik, 30. oktobra - S tekmami prvega kroga se bo v torek začela srednjeevropska odbojkarska liga Mevza. V boj za lovoriko se bodo podale štiri slovenske ekipe, pri ženskah Calcit Volley in Nova KBM Branik, pri moških pa Calcit Volley in OK Merkur Maribor. Naslova ne bo branil ACH Volley, ki se je tekmovanju odpovedal.