V Španskih borcih predstava sodobnega cirkusa Gozd

Ljubljana, 2. novembra - V Centru kulture Španski borci bo nocoj premiera predstave sodobnega cirkusa Gozd Danijele Zajc, ki je plod dvoletnega dela in raziskovanja življenja v času trenutnih sprememb potrošniške družbe in njenega razmerja do narave. Gozd je hkrati tretji in zadnji del osebno-izpovedne trilogije z naslovom Niti PraGozd.