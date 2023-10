Na 30. solopevski šoli v Slovenj Gradcu aktivni udeleženci iz treh držav

Slovenj Gradec, 30. oktobra - Opus skladatelja samospevov Huga Wolfa bo tudi tokrat v središču mednarodne solopevske šole, ki se popoldne začenja v rojstni hiši Huga Wolfa v Slovenj Gradcu. Do sobote se bodo na že 30. tovrstnem seminarju v interpretaciji samospevov in klavirski spremljavi pod mentorstvom Brede Zakotnik in Vladimirja Mlinarića urili udeleženci iz treh držav.