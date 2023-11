V Španiji odprli muzej cenzurirane umetnosti

Barcelona, 1. novembra - V Španiji so prejšnji teden odprli nov muzej, posvečen cenzurirani umetnosti. Zasebni muzej v Barceloni prikazuje 42 del z vsega sveta, ki so bila označena za sporna ali umaknjena z razstave. Med njimi so križani klovn Ronald McDonald, okrašene molitvene podloge in skice nekdanjih zapornikov v Guantanamu.