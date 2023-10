Med deseterico lestvice ATP dve spremembi, Rola 446.

London, 30. oktobra - Srbski zvezdnik Novak Đoković je pred zadnjim mastersom sezone v Parizu prepričljivo vodilni na teniški lestvici ATP. Sledi mu španski as Carlos Alcaraz. Po turnirjih v Baslu in na Dunaju je prišlo do dveh sprememb v najboljši deseterici. Medtem od Slovencev najvišje ostaja Blaž Rola na 446. mestu.