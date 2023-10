Na območje Gaze v nedeljo prispelo 33 tovornjakov s pomočjo

Gaza/Washington, 30. oktobra - Na območje Gaze, kjer Izrael v odgovor na napade skrajnega palestinskega gibanja Hamas ob blokadi in zračnih napadih od nedelje izvaja tudi razširjeno kopensko operacijo, je v nedeljo prispelo 33 tovornjakov s humanitarno pomočjo. To je največ v enem dnevu, odkar je Izrael 21. oktobra dovolil omejeno dostavo pomoči, so sporočili Združeni narodi.