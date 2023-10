Denver do tretje zmage v ligi NBA

New York, 30. oktobra - Zasedba iz Kolorada Denver Nuggets nadaljuje prevlado v severnoameriški košarkarski ligi. Prvaki lige NBA so od začetka sezone, ko so prejeli šampionske prstane, vpisali tri zmage. Nazadnje so na gostovanju v Oklahoma Cityju s prepričljivih 128:96 premagali tamkajšnji Thunder za zanesljivo mesto vodilne ekipe na razpredelnici.