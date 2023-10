Pregled - šport, 29. 10. (nedelja)

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 17. kroga lige ICEHL premagali Asiago s 5:1. Ljubljanski hokejisti so vendarle premagali urok domače dvorane v tej sezoni in dosegli prvo zmago v Tivoliju. Prekinili so tudi slab niz tekem, saj so izgubili na prejšnjih treh dvobojih, tokrat pa so z zanesljivo in učinkovito igro premagali italijanskega tekmeca.

LJUBLJANA - Izida 14. kroga Prve lige Telemach: Radomlje - Mura 1:1 (0:1), Olimpija - Aluminij 0:0.

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 8. krogu doma premagali Slovenj Gradec s 38:23 (19:12).

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja in Calcita Volleya tudi po 5. krogu državnega prvenstva ostajajo brez poraza. Ljubljančani so v gosteh s 3:1 dobili derbi proti Merkur Mariboru, brez težav pa so v Puconcih proti Panviti Pomgradu do zmage s 3:0 prišli Kamničani.

PASSAU - Finec Kalle Rovanperä iz ekipe Toyota je na predzadnjem reliju sezone svetovnega prvenstva potrdil naslov prvaka za sezono 2023. Za 23-letnega Finca je to drugi zaporedni naslov v karieri, zanj je bilo dovolj drugo mesto na srednjeevropskem reliju, ki se je danes končal v Passauu. Zmagal je Belgijec Thierry Neuville s Hyundaiem.

SÖLDEN - Močan veter, s sunki, ki so dosegali tudi 90 kilometrov na uro, je preprečil izvedbo moškega veleslaloma na ledeniku Rettenbach. Direktor tekmovanj pri Mednarodni smučarski zvezi Fis Markus Waldner se je po daljši prekinitvi odločil, da tekmovanja ni mogoče izpeljati. Po progi se je spustilo 47 tekmovalcev, na startu jih je bilo še 26.

MARSEILLE - Vodstvo francoskega nogometnega prvenstva je zaradi napada navijačev Marseilla na avtobus Lyona prestavila obračun med obema tekmecema, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V kamenjanju klubskega avtobusa je bil po navedbah AFP poškodovan trener Lyona Italijan Fabio Grosso.

BURIRAM - Španski motociklist Jorge Martin je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Tajske v razredu motoGP. V skupnem seštevku SP je Španec za aktualnim prvakom, Italijanom Francescom Bagnaio, ki je bil danes drugi, znižal zaostanek na 13 točk tri dirke pred koncem sezone. Tretji je bil Južnoafričan Brad Binder.

DUNAJ - Italijan Jannik Sinner je zmagovalec turnirja serije ATP 500 na Dunaju z nagradnim skladom 2,41 milijona evrov. V finalu je po dobrih treh urah ugnal Rusa Danila Medvedjeva s 7:6 (7), 4:6, 6:3 ter se podpisal pod deseto lovoriko v karieri.

BASEL - Kanadčan Felix Auger-Aliassime je v finalu teniškega turnirja ATP 500 v Baslu s 7:6 (3) in 7:6 (5) premagal Poljaka Huberta Hurkacza in ubranil lansko turnirsko zmago. Kanadčan je prvič letos igral dvoboj za turnirski naslov in slavil šestič v karieri. Poljak se je kljub porazu približal uvrstitvi na zaključni turnir sezone v Torinu.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so sinoči v severnoameriški ligi NHL izgubili proti aktualnim prvakom Vegas Golden Knights s 3:4 po izvajanju kazenskih strelov. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar tokrat v 21:47 minute na ledu ni vpisal točke.