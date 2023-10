Derbi v Mariboru ACH Volleyju

Ljubljana, 29. oktobra - Odbojkarji ACH Volleyja in Calcita Volleya tudi po 5. krogu državnega prvenstva ostajajo brez poraza. Ljubljančani so v gosteh s 3:1 dobili derbi proti Merkur Mariboru, brez težav pa so v Puconcih proti Panviti Pomgradu do zmage s 3:0 prišli Kamničani, ki še vedno niso izgubili niti niza in vodijo na prvenstveni lestvici.