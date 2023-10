Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. in 29. 10.)

Ljubljana, 29. oktobra - Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o slovenskem državljanu, ki so ga policisti v hrvaški Istri rešili, po tem ko je pri naselju blizu Umaga na jadralski deski obtičal v morju in lebdel na velikih valovih. Angažirano je bilo policijsko plovilo, ki je izplulo iz savudrijskega pristanišča in rešilo Slovenca.