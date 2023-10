Večer o težavnosti obnove po poplavah v spremenljivih podnebnih razmerah (30. 10.)

Maribor, 29. oktobra - Andreja Kutin v komentarju Peščeni grad piše o težavnosti obnove po poplavah v spremenljivih podnebnih razmerah. Avtorica meni, da je zavedanje, da imamo stroko, ki zna presojati, načrtovati in izvesti ukrepe, pomembno ter da če bi z večjim spoštovanjem do narave ravnali že do zdaj, nam ne bi izstavljala tako visokih računov.