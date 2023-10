Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 29. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenih cestišč zaprte ceste Most na Soči-Tolmin na odseku Most na Soči-Modrej, Železniki-Most na Soči na več odsekih, Davča-Zali log, Luče-Solčava in Stahovica-Kamniška Bistrica.