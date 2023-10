Pregled - svet, 29. 10. (nedelja)

TEL AVIV/GAZA - Izrael je ponoči okrepil prisotnost svojih sil na območju Gaze, potem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sobotnem nagovoru potrdil krepitev kopenske operacije in dejal, da bo vojna s Hamasom "dolga in težka". Obljubil je tudi, da bodo izčrpali vse možnosti za rešitev talcev, ki jih je po napadih 7. oktobra zajel Hamas. Vojaško krilo tega palestinskega gibanja je medtem poročalo o srditih spopadih med njihovimi pripadniki in izraelskimi silami na več lokacijah v Gazi, izraelska vojska pa, da je "ubila več teroristov".

GAZA - V oblegani palestinski enklavi Gaza postopoma obnavljajo storitve fiksne in mobilne telefonije ter interneta, potem ko so bile vse povezave v petek zvečer prekinjene. Združeni narodi in humanitarne organizacije svarijo, da so razmere v Gazi katastrofalne, in pozivajo k takojšnji deeskalaciji konflikta. Medtem so prebivalci Gaze v soboto zaradi hudega pomanjkanja osnovnih dobrin vdrli v več skladišč s humanitarno pomočjo. Število žrtev med Palestinci je po zadnjih podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi preseglo 8000.

TEL AVIV/GAZA - Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu se je javno opravičil izraelskim varnostnim in obveščevalnim službam, potem ko jim je očital, da niso opazili znakov, da palestinsko gibanje Hamas pripravlja napad na Izrael. "Zmotil sem se," je med drugim zapisal na omrežju X in omenjenim službam zagotovil svojo polno podporo. Sporočilo je objavil nekaj ur po tiskovni konferenci, na kateri so ga novinarji vprašali, ali je vedel, da Hamas pripravlja napad. Davi je bila objava izbrisana in nadomeščena z novo.

LONDON/PARIZ/VATIKAN/TEL AVIV - Britanski premier Rishi Sunak in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v telefonskem pogovoru poudarila pomen dostave humanitarne pomoči v Gazo. K prekinitvi ognja, dostavi pomoči in izpustitvi talcev sta med drugim ponovno pozvala tudi papež Frančišek in prvi mož Združenih narodov Antonio Guterres, pa tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Norveški premier Jonas Gahr Store je medtem ocenil, da je odziv na napad Hamasa nesorazmeren. Izrael pa je sporočil, da je dovolil povečane dobave humanitarne pomoči v Gazo.

TEHERAN - Iranski predsednik Ebrahim Raisi je dejal, da je Izrael pri napadih na Gazo "prestopil mejo" in opozoril, da bodo v primeru nadaljevanja izraelskega bombardiranja Gaze tudi druge regionalne sile "prisiljene k ukrepanju". Iran je bil po eskalaciji razmer na Bližnjem vzhodu, ki so sledile napadom palestinskega gibanja Hamas na Izrael in silovitega odziva izraelskih sil, že deležen opozoril ZDA, naj se ne vpleta v konflikt. Oblasti v Teheranu sicer podpirajo mrežo uporniških oboroženih gibanj na Bližnjem vzhodu, med katerimi je tudi palestinski Hamas.

ANKARA/ISTANBUL - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v nagovoru ob stoti obletnici ustanovitve turške republike, ki jo je leta 1923 na ruševinah osmanskega cesarstva razglasil Mustafa Kemal Atatürk, med drugim obljubil, da se bo "zoperstavil imperialističnim silam". Turško slavje so sicer nekoliko zasenčili spopadi in eskalacija razmer v Gazi. Erdogan je namreč v soboto na shodu v podporo Palestincem označil Izraelce za vojne zločince in teroriste. Izrael je po teh kritikah sporočil, da bo odpoklical svoje diplomatsko osebje iz Turčije.

MADRID - Španski premier Pedro Sanchez, ki si več mesecev po volitvah prizadeva oblikovati novo vlado, je v sobotnem nagovoru članom svoje stranke PSOE dejal, da je edini način za oblikovanje vlade pomilostitev katalonskih separatistov. Katalonske stranke namreč v zameno za podporo Sanchezu zahtevajo pomilostitev več sto aktivistov in politikov, ki jih španske oblasti preganjajo zaradi poskusa izvedbe referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Sanchez vztraja, da gre za odločitev v dobro interesov Španije.

KARAGANDA - Število mrtvih v požaru, ki je v soboto izbruhnil v rudniku jekla podjetja ArcelorMittal v Kazahstanu, je naraslo na 45, je sporočila tamkajšnja služba za nujne primere. En rudar je še vedno pogrešan, upanja, da bi ga našli živega, pa ni veliko. Vzrok požara še vedno ni znan, ugiba pa se, da naj bi v rudniku, ki leži blizu industrijskega mesta Karaganda v osrednjem delu države, prišlo do eksplozije metana. V času nesreče, ki je najhujša v postsovjetski zgodovini te srednjeazijske države, je bilo pod zemljo več kot 250 delavcev.

ACAPULCO - Število smrtnih žrtev orkana Otis, ki je v sredo dosegel Mehiko in povzročil veliko škodo, je naraslo na 39, so sporočile mehiške oblasti. Večina žrtev naj bi se utopila. Medtem mehiške oborožene sile v letoviškem mestu Acapulco, ki ga je orkan močno prizadel, delijo humanitarno pomoč. Več sto tisoč ljudi je še vedno brez elektrike in vode, v mestu pa so namestili več kot 10.000 vojakov, policistov in pripadnikov varnostnih sil, potem ko je prišlo do obsežnega plenjenja trgovin.

LOS ANGELES - Umrl je ameriški igralec Matthew Perry, ki je zaslovel z vlogo Chandlerja Binga v ameriški kultni seriji Prijatelji, ki so jo predvajali med letoma 1994 in 2004. 54-letnika so v soboto našli mrtvega na njegovem domu v Los Angelesu - nezavestnega so našli v masažni kadi, oživljanje pa je bilo neuspešno. Po nekaterih informacijah bi lahko bila vzrok smrti utopitev, a tega za zdaj niso potrdili. Perry se je sicer dolgo boril z odvisnostjo od alkohola in drog, iz vsega sveta pa so se zvrstili izrazi sožalja ob njegovi smrti.