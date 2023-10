Iz sveta se nadaljujejo pozivi k dostavi humanitarne pomoči v Gazo

London/Pariz/Vatikan/Tel Aviv, 29. oktobra - Britanski premier Rishi Sunak in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes v telefonskem pogovoru poudarila pomen dostave humanitarne pomoči v Gazo, so sporočili iz Londona. K prekinitvi ognja, dostavi pomoči in izpustitvi talcev sta danes med drugim ponovno pozvala tudi papež Frančišek in prvi mož Združenih narodov Antonio Guterres.