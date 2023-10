Plenković: Nadzor meja znotraj schengna ne preprečuje terorizma

Zagreb, 29. oktobra - Nadzor meja znotraj schengna ne preprečuje terorizma in porasta ekstremizma, je v pogovoru za televizijo France 24, objavljenem v petek, ocenil hrvaški premier Andrej Plenković. Poudaril je, da je rešitev varovanje zunanjih meja EU in uskladitev vizumske politike Bosne in Hercegovine ter Srbije s politiko Bruslja.