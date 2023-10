Auger-Aliassime ubranil turnirsko zmago v Baslu

Basel, 29. oktobra - Kanadčan Felix Auger-Aliassime je v finalu teniškega turnirja ATP 500 v Baslu s 7:6 (3) in 7:6 (5) premagal Poljaka Huberta Hurkacza in ubranil lansko turnirsko zmago. Kanadčan je prvič letos igral dvoboj za turnirski naslov in slavil šestič v karieri. Poljak se je kljub porazu približal uvrstitvi na zaključni turnir sezone v Torinu.