Ljubljana, 29. oktobra - Nogometaši lendavske Nafte so se v 15. krogu 2. SNL po zmagi v gosteh proti Dravinji z 1:0 zavihteli na drugo mesto lestvice. Pred njimi so le Beltinci. V Novem mestu so gledalci videli devet golov, s 5:4 pa je proti Krki slavil Rudar iz Velenja.