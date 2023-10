Na neprijavljenem srečanju voznikov predelanih vozil številne kršitve

Maribor, 29. oktobra - Mariborski policisti so na sobotnem neprijavljenem srečanju ljubiteljev predelanih in športnih vozil v Mariboru izdali 72 plačilnih nalogov zaradi različnih kršitev cestnoprometnih predpisov, podali bodo tudi štiri obdolžilne predloge. Neznani storilci so tudi poškodovali dve policijski vozili.