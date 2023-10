Odpoklic korenja

Ljubljana, 29. oktobra - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi presežene vrednosti kadmija iz prodaje odpoklicala nepakirano korenje dobavitelja Kmetijska zadruga Cerklje. Tveganje za zdravje odraslih je sprejemljivo, za zdravje otrok in dojenčkov pa ne. Kupci, ki so to korenje kupili, naj ga ne zaužijejo. Lahko ga vrnejo na mesto nakupa.