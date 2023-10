Na severu Kolumbije ugrabili starše nogometaša Luisa Diaza

Bogota, 29. oktobra - Starše kolumbijskega nogometaša in napadalca angleškega Liverpoola Luisa Diaza so v soboto ugrabili neznani napadalci, piše španska tiskovna agencija EFE. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je dejal, da so mater nogometaša rešili iz rok ugrabiteljev, njegovega očeta pa še vedno iščejo, dodaja francoska tiskovna agencija AFP.