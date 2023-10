Phoenix nadigral Utah, New Orleans in Indiana po dveh tekmah neporažena

New York, 29. oktobra - Košarkarji Phoenix Suns so v severnoameriški ligi NBA premagali Utah Jazz s 126:104 in prišli do druge zmage po treh odigranih tekmah. Po sinočnjih drugih zmagah v uvodu sezone neporaženi ostajata ekipi New Orleans Pelicans in Indiana Pacers. Pelikani so doma ugnali New York Knicks s 96:87, Indiana pa je v gosteh pri Clevelandu slavila s 125:113.