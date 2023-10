V Gazi ob nadaljevanju spopadov postopoma vzpostavljajo povezave

Gaza, 29. oktobra - V oblegani palestinski enklavi Gaza postopoma obnavljajo storitve fiksne in mobilne telefonije ter interneta, potem ko so bile vse povezave v petek zvečer prekinjene. Izraelska vojska medtem nadaljuje intenzivno obstreljevanje in kopenske operacije v Gazi, kjer je število žrtev med Palestinci po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti preseglo 8000.