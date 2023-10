Favoritinje v 1. DOL za ženske do zmag, izenačeno v Kopru

Ljubljana, 28. oktobra - Odbojkarice so odigrale šesti krog državnega prvenstva. Favoritinje, igralke Calcita Volleyja, Nove KBM Branika in GEN-I Volleyja so zanesljivo opravile svojo naloge, edina izenačena tekma pa je bila v Kopru, kjer so primorski derbi po velikem preobratu dobile igralke Luke Kopra.