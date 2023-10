Južnoafričani do četrtega naslova svetovnih prvakov v ragbiju

Pariz, 28. oktobra - Južnoafričani so svetovni prvaki v ragbiju. V finalu desetega mundiala, ki je bil v Franciji na sporedu vse od 8. septembra, so pred 80.000 gledalci na Stade de Franceu po čvrstem obračunu premagali Novo Zelandijo z 12:11 (12:6). Za springboks je to četrti naslov, medtem ko All blacks ostajajo pri treh.