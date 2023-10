Hiša na kolesih in Fužinar Sij Metal do prvih zmag

Ljubljana, 28. oktobra - Odbojkarji so zaradi evropskih nastopov med tednom danes odigrali le dve srečanji 5. kroga državnega prvenstva. Do prvih zmag v ligi sta prišla Hiša na kolesih Triglav in Fužinar Sij Metal, Kranjčani so bili s 3:1 boljši od Alpacem Kanala, ki tako brez osvojene točke ostaja na zadnjem mestu, Ravenčani pa so bili s 3:2 boljši od Krke.