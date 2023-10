Državna sekretarka Humar na obisku slovenskih skupnosti v Braziliji in Argentini

Sao Paulo, 28. oktobra - Državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se mudi pri slovenskih skupnostih v Braziliji in Argentini. Danes je v Sao Paulu odprla prostore Slovenskega doma Triglav in se srečala s slovensko skupnostjo v Braziliji. S člani Slovensko-brazilske gospodarske zbornice je spregovorila o gospodarskem povezovanju.