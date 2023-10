Arsenal napolnil mrežo Sheffield Uniteda

London, 28. oktobra - Nogometaši Arsenala so v 10. krogu angleške lige zabeležili sedmo zmago in ostajajo v stiku z vodilnim Tottenhamom. Na domačem igrišču so napolnili mrežo zadnjeuvrščenega Sheffield Uniteda, zmagali so s 5:0. Junak tekme je bil angleški reprezentant Eddie Nketiah, ki je po 58 minutah tekme dosegel "hat trick".