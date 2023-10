Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 28. oktobra - Ponoči bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pa pretežno jasno. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na vzhodu pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. V zahodni in južni Sloveniji bo predvsem popoldne in zvečer občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na vzhodu večinoma sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v severozahodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na torek bodo padavine znova zajele večji del Slovenije. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Še bo pihal jugozahodnik. V sredo bo sončno in suho. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla.

Vremenska slika: Nad našimi kraji se prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo predvsem v krajih severno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod bo pretežno jasno. V nedeljo bo predvsem v krajih zahodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa večinoma sončno. V krajih zahodno in južno od nas bodo občasne krajevne padavine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.