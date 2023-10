Pred obalo Sicilije v nesreči čolna umrlo pet migrantov

Palermo, 28. oktobra - V nesreči čolna, ki je po navedbah italijanske obalne straže prevažal več deset ljudi, je pred obalo Sicilije umrlo pet migrantov. Trupla in čoln so na obalo naplavili morski tokovi, italijanske oblasti pa so pridržale še 18 migrantov, ki jim je uspelo preplavati do obale, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.