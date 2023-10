Dobovec kljub visokemu porazu v elitni del lige prvakov

Podčetrtek, 28. oktobra - Nogometaši Dobovca so v zadnjem krogu turnirja glavnega dela lige prvakov v futsalu v Podčetrtku izgubili proti Benfici z 1:8, a si vseeno priigrali preboj v elitni del tekmovanja. Za sabo so pustili romunski Galati, ki je imel slabšo razliko v danih in prejetih zadetkih.