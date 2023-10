Izidi veleslaloma alpskih smučark v Söldnu

* Izidi, po finalni vožnji: 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 2:18,94 1:09,50 1:09,44 2. Federica Brignone (Ita) 2:18,96 +0,02 1:08,77 1:10,19 3. Petra Vlhova (Slk) 2:19,08 +0,14 1:09,40 1:09,68 4. Sara Hector (Šve) 2:20,04 +1,10 1:09,27 1:10,77 5. Marta Bassino (Ita) 2:20,13 +1,19 1:10,02 1:10,11 6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:20,34 +1,40 1:09,52 1:10,82 7. Valerie Grenier (Kan) 2:20,39 +1,45 1:10,19 1:10,20 8. Mina Fürst Holtmann (Nor) 2:20,94 +2,00 1:10,38 1:10,56 9. Alice Robinson (NZl) 2:21,42 +2,48 1:11,11 1:10,31 10. Franziska Gritsch (Avt) 2:21,52 +2,58 1:09,96 1:11,56 11. Ana Bucik (Slo) 2:21,61 +2,67 1:11,28 1:10,33 Paula Moltzan (ZDA) 2:21,61 +2,67 1:12,12 1:09,49 ... - ni se uvrstila v 2. vožnjo: Andreja Slokar (Slo) - odstopila v 1. vožnji: Neja Dvornik (Slo) * Seštevek, svetovni pokal, ženske: - skupno (1/45): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 100 točk 2. Federica Brignone (Ita) 80 3. Petra Vlhova (Slk) 60 4. Sara Hector (Šve) 50 5. Marta Bassino (Ita) 45 6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 40 7. Valerie Grenier (Kan) 36 8. Mina Fürst Holtmann (Nor) 32 9. Alice Robinson (NZl) 29 10. Franziska Gritsch (Avt) 26 11. Ana Bucik (Slo) 24 Paula Moltzan (ZDA) 24 ... - veleslalom, ženske (1/11): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 100 točk 2. Federica Brignone (Ita) 80 3. Petra Vlhova (Slk) 60 4. Sara Hector (Šve) 50 5. Marta Bassino (Ita) 45 6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 40 7. Valerie Grenier (Kan) 36 8. Mina Fürst Holtmann (Nor) 32 9. Alice Robinson (NZl) 29 10. Franziska Gritsch (Avt) 26 11. Ana Bucik (Slo) 24 Paula Moltzan (ZDA) 24 ...