Zaradi toplega ozračja ponoči številni nalivi, sodra in bliskanje

Ljubljana, 28. oktobra - Ponoči so v severnem delu države nastajale številne nevihte, ki so prinesle nalive, sunke vetra in bliskanje ter grmenje, ponekod je padala tudi sodra. Dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik je za STA pojasnila, da je bilo burno vremensko dogajanje posledica toplega ozračja, ki je "pretoplo za ta čas v letu".