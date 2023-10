Perpetuum Jazzile ob 40-letnici s štirimi koncerti v CD

Ljubljana, 28. oktobra - V Cankarjevem domu (CD) bo nocoj na sporedu prvi od štirih zaporednih koncertov, s katerimi bo vokalna skupina Perpetuum Jazzile proslavila 40-letnico delovanja. V svoji značilni a cappella izvedbi so po napovedih pripravili preplet slovenskih in svetovnih uspešnic najrazličnejših žanrov. Koncerti se bodo vrstili do torka v Gallusovi dvorani.