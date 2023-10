Velika vodnatost rek v večjem delu Slovenije, nekatere reke se še razlivajo

Ljubljana, 28. oktobra - Vodnatost rek v večjem delu Slovenije je velika, razlivajo pa se Sava v srednjem in spodnjem toku, Sava Bohinjka in Ljubljanica s kraškimi pritoki. Reke sicer danes upadajo. Morje bo danes poplavljajo v višini do 30 centimetrov, so v Agenciji RS za okolje (Arso) zapisali v hidrološkem poročilu.