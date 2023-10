Umrl ameriški umetnik svetlobnih instalacij Robert Irwin

Los Angeles, 28. oktobra - Umrl je ameriški umetnik Robert Irwin, ki je bil med drugim znan po svojih svetlobnih instalacijah. Umrl je v starosti 95 let v Kaliforniji, so sporočili iz galerije Pace v Los Angelesu, s katero je tesno sodeloval od 60. let prejšnjega stoletja. Bil je eden najbolj znanih predstavnikov gibanja Light and Space (Svetloba in prostor).