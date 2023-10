Policisti prosijo za informacije o petkovi nesreči med pešcem in kolesarjem v Mariboru

Maribor, 28. oktobra - Na ulici kneza Koclja v Mariboru se je v petek okoli 16. ure zgodila prometna nesreča med pešcem in kolesarjem, v kateri je bil kolesar lažje poškodovan. Pešec je pobegnil s kraja nesreče, zato policija njega in morebitne očividce prosi, da se zglasijo na mariborski policijski upravi ali pokličejo na 113, so sporočili s policije.