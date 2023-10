Vreme: Zmerno do pretežno oblačno z možnostjo ploh in neviht

Ljubljana, 28. oktobra - Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo še nastajale krajevne plohe ter posamezne nevihte. Ponekod na jugovzhodu bo megleno. Sredi dneva se bo predvsem v vzhodni in južni Sloveniji prehodno delno razjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na vzhodu pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. V zahodni in južni Sloveniji bo predvsem popoldne in zvečer občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na vzhodu večinoma sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v severozahodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na torek bodo padavine znova zajele večji del Slovenije. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad našimi kraji se bo prehodno krepilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri bo k nam v višinah dotekal nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno od nas delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bodo še nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. V nedeljo bo predvsem v krajih zahodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa večinoma sončno. V krajih zahodno in južno od nas bodo občasne krajevne padavine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.