Plaz v Strugah pri Lučah se enakomerno plazi

Luče/Nazarje, 28. oktobra - Plaz v Strugah, katerega del je v četrtek zgrmel v reko Savinjo, se je začel enakomerno in kontrolirano plaziti. Če bi plaz v celoti zgrmel v rečno strugo, bi nastalo jezero z veliko količino vode in bi se potem precej visok udarni val razlil vse do Ljubnega ob Savinji, je danes za STA povedal župan Luč Klavdij Strmčnik.

Po županovih besedah bi ob zgrmenju plazu v Savinjo najprej nastradale že poškodovane hiše v Strugah. Ker se plaz za zdaj enakomerno premika, reka Savinja sproti odnaša ves material, pravi Strmčnik, ki je tudi izpostavil, da se zadeve v Lučah kljub dežju umirjajo.

Tudi predstavnik prizadetih družin iz Strug Paul Orešnik je za STA danes zatrdil, da Savinja sproti odnaša ves material, ki zdrsi s plazu.

Glede petkovega srečanja s predstavniki stroke, ki so jim prišli podat napotke za sanacijo poškodovanih stanovanjskih objektov, je dejal, da so bili strokovnjaki realni in so z odgovori zadovoljni. Izrazil je upanje, da se bodo držali predstavljene časovnice.

V petek se o finančni oceni njihovih hiš niso pogovarjali. O tem bo beseda tekla, ko bo dokončana raziskava grozečega plazu, kar pomeni predvidoma januarja prihodnje leto.

Kljub dežju ponoči ni bilo nobenih posebnosti niti v Občinah Braslovče in Nazarje, kjer je vodostaj reke Drete upadel s petkovih 2,9 metra na današnjih 1,5 metra, je za STA povedal nazarski župan Matej Pečovnik.

Župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik je za STA dejal, da so do naselja Rastke, ki ga je v petek poplavil pritok Savinje Ljubnica, vzpostavili začasno prevoznost ceste. Trenutno se ukvarjajo z razporejanjem težke mehanizacije, ker so dobili še 12 dodatnih bagerjev.

Ta mehanizacija je v strugi Ljubnice, potem pa jo bodo prestavili na območje priprave nasipa na reki Savinjo nad Ljubnim.