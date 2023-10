Mehiške oblasti iz Acapulca po orkanu Otis evakuirajo turiste

Acapulco, 28. oktobra - Letalske družbe so v petek začele evakuirati turiste iz mehiškega Acapulca, potem ko je orkan Otis s hitrostjo vetra do 270 kilometrov na uro v sredo ob prihodu na kopno povzročil veliko škodo in terjal življenja najmanj 27 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.