Angleži do tretjega mesta na SP v ragbiju

Pariz, 27. oktobra - Angleška reprezentanca v ragbiju je osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu, ki v Franciji poteka od 8. septembra. Na tekmi za tretje mesto so bili evropski predstavniki še drugič na tem mundialu boljši od Argentine, ki so jo premagali s 26:23. V finalu se bosta v soboto za četrti naslov prvakov pomerili Nova Zelandija in Južna Afrika.