Vlada za mesec dni podaljšala ukrep čakanja na delo

Ljubljana, 27. oktobra - Vlada je danes na dopisni seji sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec dni, to je do 30. novembra. Finančne posledice podaljšanja so ocenjene na 2,5 milijona evrov, so po seji sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.