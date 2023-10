Vlada za direktorico Arisa imenovala Špelo Stres

Ljubljana, 27. oktobra - Vlada je na današnji dopisni seji za direktorico Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) imenovala Špelo Stres. Imenovana je za mandatno dobo petih let, in sicer za obdobje od 5. novembra letos do 4. novembra 2028, so zapisali na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.