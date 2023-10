V Črnomlju pogorel gospodarski objekt s sončno elektrarno

Črnomelj, 27. oktobra - V naselju Desinec v občini Črnomelj je nekja po 13. uri zagorel gospodarski objekt s sončno elektrarno. Gasilci so požar omejili in pogasili, objekt, v njem skladiščeni kmetijski stroji ter osebno vozilo pa so uničeni. Na kraju dogodka so reševalci oskrbeli tudi poškodovano osebo, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.