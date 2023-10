Ljubljana, 27. oktobra - Do večera so reke v zahodni, osrednji in severni Sloveniji začele upadati, poplavljala pa bo Sava v srednjem in spodnjem toku, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Kolpa v srednjem toku poplavlja in le še počasi narašča. Soča v spodnjem toku in Sava Bohinjka poplavljata in že upadata, poplavljata tudi Vipava in Hubelj ki imata ustaljen pretok.