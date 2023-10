Za športnimi plezalci uspešen začetek olimpijskih kvalifikacij

Pariz, 27. oktobra - Slovenski športni plezalci so uspešno začeli evropske kvalifikacije za popolnitev mest na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti športnega plezanja prihodnje leto v Parizu. Luka Potočar in Martin Bergant zasedata šesto oziroma 11. mesto po prvem delu tekmovanja v Lavalu v Franciji, Anže Peharc je 18.