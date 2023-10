Evakuirali prebivalce iz doline Bistričice, ki pa se že lahko vrnejo domov

Kamnik, 27. oktobra - Tudi na Kamniškem je obilno deževje povzročilo nekaj težav, najbolj ogrožene prebivalce vasi Klemenčevo in Bistričica pa so zaradi domnevne aktivnosti plazu Blate opoldne preventivno evakuirali. Po pregledu plazu so ugotovili, da plaz ni spremenil svoje oblike, zato se evakuirani lahko vrnejo domov, je za STA dejal vodja intervencije Jože Oblak.