Novogoriški Hit ima novo vodstvo

Nova Gorica, 27. oktobra - Igralniško družbo Hit iz Nove Gorice bo prihodnjih pet let vodil Sandi Brataševec, ki ga je na mesto predsednika uprave po izteku mandata zdajšnjemu vodstvu danes imenoval nadzorni svet. Ob tem so se nadzorniki aktualni upravi zahvalili za uspešno opravljeno delo v času zahtevnega finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine Hit.