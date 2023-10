Neurje povzročilo težave na območju Bohinja in Železnikov

Železniki/Bohinj, 27. oktobra - Na Gorenjskem je nočno in dopoldansko močno deževje največ težav povzročilo na območju Bohinja in Železnikov. V Železnikih je bregove prestopila Selška Sora, vodotoki pa so poplavljali tudi v Bohinjski Bistrici. Zaradi poplav je bilo zaprtih več cest, zalilo je tudi nekatere objekte. Težave so povzročali tudi plazovi.