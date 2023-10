Zaključek gradnje mostovža v Jernejevem kanalu zamaknjen

Sečovlje, 27. oktobra - Več kot kilometer dolg mostovž, ki ga gradijo v Jernejevem kanalu med Sečo in Sečoveljskimi solinami, bo zaključen kasneje, kot je bilo sprva predvideno. Do zamika prihaja zaradi pridobivanja soglasij in dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja. Zelo verjetno se bo spremenila tudi vrednost investicije.